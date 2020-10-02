Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(на 10 лютого)

Станом на 10 лютого 2020 року у світі зареєстровано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 910 летальні.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано.

Ризики інфікування 2019-nCoV для населення країн Європи на даний час залишається низький, незважаючи на те, що було зареєстровано декілька імпортованих випадків з 7 країн ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається низькою.

Нагадаємо, що вчора на борту круїзного лайнера Diamond Princess в українця, члена команди, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Наразі українець перевезений до японської лікарні. Там він буде перебувати в ізоляції під медичним спостереженням щонайменше 14 днів. МОЗ України щоденно інформуватиме про стан його здоров’я.

Основні заходи із готовності та реагування на 2019-nCoV :

Прем’єр-міністр України провів 7 лютого селектор з керівниками обласних державних адміністрацій, одне із питань селектору було присвячене розгляду готовності систем цивільного захисту до реагування на випадок занесення гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV в Україну.

У Міністерстві охорони здоров’я відбулося чергове засідання оперативного штабу, на якому розглянули актуальні питання готовності та реагування на поширення острої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV в Україну.

на сайті Кабінету Міністрів України опубліковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV“.

Зазначене розпорядження КМУ:

встановлює режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Це дозволить мобілізувати сили та оцінити існуючі засоби реагування, вчасно поповнити резерв для забезпечення готовності на випадок виникнення епідемії;

встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначенні Міністерством охорони здоров’я заклади;

затверджує Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік.

МОЗ України до мережі обласних лабораторних центрів та закладів охорони здоров'я були направлені алгоритми дій:

лікарів клініцистів при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю;

при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю; лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування;

при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV для лікарів вірусологів, зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків;

зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків; для населення, у разі підозри у них захворювання викликаного 2019-nCoV, з метою розміщення у громадських місцях.

Нагадаємо, що 5 лютого Центр громадського здоров’я МОЗ України отримав перші тест-системи для виявлення коронавірусу (2019-nCoV). Це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з метою визначення нового коронавірусу. Комплект складається з набору реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму.

Центр громадського здоров'я підготував відповіді на поширені питання про тест-системи:

В яких лікарнях будуть діагностувати новий коронавірус?

Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію.

Через скільки буде результат з лабораторії?

Від моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

Тепер усіх, хто був у Китаї, будуть діагностувати? Де можна пройти ці тести? Чи можна купити самим?

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.

Це правда, що її вистачить для перевірки тільки 20-30 чоловік?

Отримана тест-система та реагенти розраховані на близько 30-ти досліджень, чого цілком достатньо до моменту отримання чергових реагентів. Також лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі.

Як підготуватися до діагностики?

Підготовку пацієнта до діагностики має забезпечити лікар. Усі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію. Також заклади охорони здоров’я отримали методичні рекомендації щодо забору зразків та транспортування до лабораторії.

Найпоширеніші запитання про новий коронавірус читайте тут.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження; Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:

МОЗ України