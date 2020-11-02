Україна проводить підготовчі заходи до евакуації українських громадян з провінції Хубей

Станом на сьогодні в світі зареєстровано понад 40 тисяч випадків хвороби. 73% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей.

За межами Китаю зафіксовано 391 випадок хвороби, з них 1 з летальними наслідками.

На сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ніяких специфічних заходів щодо подорожуючих. Також ВООЗ не рекомендує обмеження торгівлі або міжнародного сполучення з країнами, де реєструються випадки.

Основне завдання, яке повинні вирішити країни в умовах цієї ситуації та заяви ВООЗ, – підвищити рівень готовності системи реагування у сфері громадського здоров'я.

“Україна проводить всі необхідні підготовчі заходи: моніторинг готовності медичних закладів для лікування та ізоляції осіб у випадку виявлення у них уханського коронавірусу”, - зазначила Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час брифінгу в Будинку Уряду.

Так, Уряд ухвалив розпорядження, котрим було створено оперативний штаб під особистим керівництвом Прем’єр-міністра. Це дозволить оперативно приймати рішення, що потребують міжсекторальної участі.

Вчора на оперативному штабі було розглянуто питання щодо підходів до евакуації громадян України з провінції Хубей. Ці люди будуть розміщуватись в ізоляцію на 14 днів.

“Ми постійно співпрацюємо з нашими міжнародними колегами: ВООЗ, CDC. Разом з американськими партнерами, які допомагали евакуювати працівників консульства США з Уханю, ми розробили підходи до ізоляції українських пасажирів з китайської провінції Хубей”, - прокоментувала Зоряна Скалецька.

Наразі схвалено такий алгоритм евакуації:

Організовуємо літак з України в Ухань для евакуації орієнтовно 50 осіб. Саме стільки висловили попередню згоду на евакуацію.

На борту літака буде присутня бригада екстреної медичної допомоги, яка в подальшому перебуватиме разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводити медико-санітарне спостереження за ними.

На борт літака зможуть потрапити тільки ті громадяни України, які пройдуть в аеропорту медичний контроль та заповнять інформовану згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів у закладах, що визначає МОЗ України.

Перед посадкою в літак пасажирам буде проведена термометрія медичним персоналом. Людей з симптомами хвороби не буде допущено в літак.

Пасажирів та екіпаж заберуть автобусами та перевезуть до місця ізоляції. Водії автобусів також будуть розміщені в ізоляцію.

Літак після цього дезінфікує спеціальна бригада за затвердженою схемою.

Пасажири літака, екіпаж та водії транспорту будуть розміщені в одномісних кімнатах в окремій будівлі або на окремому поверсі.

Як зазначила Міністр, необхідно належно підготувати заклад для прийому громадян. Він має відповідати всім необхідним вимогам та рекомендаціям, що були надані командою епідеміологів.

“Кінцеве рішення про початок евакуації громадян ми приймемо лише тоді, коли будуть виключені всі можливі ризики занесення хвороби на територію країни разом з евакуйованими громадянами. У закладах, що були обрані для розміщення евакуйованих працює команда фахівців. Наразі перевіряються вентиляційні канали, каналізаційні системи. Також важливо організувати харчування евакуйованих з мінімальною кількістю залучення зовнішнього персоналу та забезпечити охорону та закритий режим”, - сказала Зоряна Скалецька.

Також МОЗ України розробило Національний план протиепідемічних заходів для реагування на поширення коронавірусної інфекції.

Основні пункти плану:

зобов’язуємо заклади вищої освіти продовжити канікули для китайських студентів, які навчаються в Україні;

рекомендуємо усім утриматись від туристичних і ділових поїздок до Китаю;

в кожній області зобов’язуємо створити тимчасові протиепідемічні комісії та розробити відповідні регіональні плани реагування;

доручаємо посилити дезінфекцію в громадському транспорті;

зобов'язуємо визначити пункти пропуску, що будуть працювати у випадку надання рекомендацій ВООЗ про обмеження пересування;

Мінекономіки розгляне можливість заборони експорту засобів індивідуального захисту;

даємо доручення лікарням підготуватися до можливого спалаху, визначити потребу в ліках та обладнанні;

зобов’язуємо провести навчання щодо готовності прийняти потенційних хворих.

Міністерство охорони здоров'я України