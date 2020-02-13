Національна стратегія контролю онкологічних захворювань до 2030 року

Сьогодні міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька презентувала проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Її основним завданням є зниження рівня захворюваності на рак в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення, якісного лікування онкохворих, покращення якості життя пацієнтів та зниження рівня смертності.

Для досягнення визначених завдань Національна стратегія передбачає кілька важливих напрямів роботи Міністерства:

Забезпечити первинну профілактику онкологічних захворювань через зниження впливу факторів ризику та покращення поінформованості населення з залученням до активних дій.

Сприяти ранньому виявленню онкологічних захворювань.

Забезпечити рівноправний та постійний доступ до спроможної мережі закладів охорони здоров’я для діагностики та лікування онкологічних захворювань.

Розвинути спроможну мережу надання високоякісного, скоординованого та доступного лікування онкології у дітей на основі мультидисциплінарного підходу із забезпеченням гідного догляду та підтримки дітей, хворих на рак та їх родин.

Забезпечити реабілітацію, догляд та паліативну допомогу онкохворим пацієнтам та підтримку їхнім доглядальникам на всіх рівнях.

Покращити інформаційні системи реєстрації раку та спостереження за онкологічними хворими для відстеження динаміки та оцінки результатів заходів контролю онкологічних захворювань.

Підвищувати рівень професійної освіти лікарів, середнього медичного персоналу та медичних працівників з метою збільшення кількості та якості кадрових ресурсів.

Сприяти проведенню досліджень з наступним використанням результатів для контролю онкологічних захворювань.

Профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань

Попередження онкологічних захворювань є одним із дієвих способів знизити рівень захворюваності. Для цього варто зосередити увагу на промоції здорового способу життя: відмова від шкідливих звичок, активний відпочинок. Також люди повинні постійно отримувати інформацію про ранні симптомі онкологічних захворювань та обов’язково інформувати сімейного лікаря, якщо з’являються відповідні скарги.

Важливо також зменшити/усунути специфічні фактори ризику для раку. Розглянуто можливість введення імунізації проти вірусу папіломи людини на національному рівні.

Стратегія передбачає, що буде впроваджено економічно доцільний та ефективний скринінг на рак шийки матки та колоректальний рак.

Реабілітація, догляд, паліативна допомога

Завдання цієї частини стратегії ґрунтуються на забезпеченні паліативною допомогою на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Також потрібно забезпечити наявність препаратів для лікування болю та інших симптомів на всіх рівнях.

Потрібно розробити та реалізувати програми підтримки людей, що пережили рак спільно з громадянським суспільством. Для координації цих процесів та якісної допомоги буде створена мережа між урядовими і неурядовими організаціями.

Лікування онкологічних захворювань у дітей

В Україні щорічно у близько 1000 дітей діагностують рак. Водночас росту дитячої захворюваності не спостерігається ні в Україні, ні в усьому світі.

Стратегія буде спрямована у першу чергу на реорганізацію процесу надання послуг для підвищення якості лікування. У цей процес буде включено як перебудову системи так і створення нових ланок, що допоможуть покращити якість надання допомоги онкохворим дітям.

Створення декількох Центрів передового досвіду (Centers of Excellence).

Педіатрична паліативна допомога.

Інтегрована амбулаторна педіатрична гематологія/онкологія.

Запуск неродинних трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин дітям на базі НДСЛ "Охматдит", початок проведення аутологічних трансплантацій ГСК дітям в регіонах України.

У проєкті Стратегії зазначено, що повинна відбутися кваліфікована підготовка лікарів та молодшого медичного персоналу. Це, зокрема, і структуроване навчання дитячих лікарів-гематологів-онкологів і медсестер з використанням міжнародних рекомендацій

Основною метою цього завдання є забезпечення якості життя пацієнтів і їхніх сімей.

Лікування дорослих

У 2018 році в Україні було зареєстровано близько 170 тис нових випадків раку та 98 тис смертей від раку. Проєкт Стратегії визначає необхідність забезпечити постійний та рівноправний доступ до спроможної мережі закладів охорони здоров’я для діагностики та лікування онкологічних захворювань у дорослих.