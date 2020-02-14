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Евакуація українців з китайської провінції Хубей запланована на 18 лютого

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На 18 лютого запланована евакуація українців з китайського міста Ухань, де зафіксований спалах COVID-19. Про це повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька в ефірі телеканалу «1+1».

Урядом було прийнято рішення щодо спільної роботу міністерств по евакуації українців.

«З нашими громадянами в Ухані комунікує МЗС, має чат, де спілкуються. Міністерство інфраструктури відповідає за доставку і авіаборт. Оперативний штаб в уряді вирішує питання фінансування та затвердження алгоритму дій. Затримки евакуації немає. Для того, щоб забезпечити прибуття громадян в Україну і дати можливість всім почувати себе в безпеці, ми маємо добре підготуватися”, - зазначила Зоряна Скалецька.

Міністр охорони здоров’я України також наголосила, що на борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль. На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними.

Після прибуття до України всіх пасажирів відразу посадять в автобус і відвезуть в місце обсервації на 14 днів.  Якщо у когось з пасажирів проявляться ознаки хвороби, то він буде направлений до лікарні. 

Нагадаємо, що 13 лютого відбулося засідання урядового оперативного штабу під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. На засіданні було розглянуто епідемічну ситуацію щодо поширення  COVID-19 та обговорено шляхи виконання Національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню на території України цієї хвороби.

МОЗ України

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