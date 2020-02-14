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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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Станом на 14 лютого 2020 року у світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1383 - летальні.

12-13 лютого провідні експерти в області охорони здоров'я з усього світу зустрічалися в штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві для оцінки поточного рівня знань про нову хворобу COVID-19, координації спільної роботи для прискорення пріоритетних досліджень, необхідних для припинення цього спалаху. Дводенний глобальний науково-інноваційний форум, присвячений COVID-19, був скликаний відповідно до Плану досліджень і розробок ВООЗ.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

МОЗ України

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