МОЗ прозвітувало про готовність до безпечної евакуації українців з Китаю

Під час позачергового засідання Кабінет Міністрів України виділив кошти на 14-денний нагляд евакуйованих людей з Китаю. Уряд забезпечить людей усіма необхідними засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Про це сьогодні заявила Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

Літак для евакуації українців з Китаю вилітає з Києва у вівторок, 18 лютого.

«Евакуацію будемо здійснювати за всіма рекомендаціями ВООЗ. Евакуації підлягають тільки люди, що не мають симптомів гострої респіраторної інфекції», — зазначила Зоряна Скалецька.

Вона пояснила, що безпосередньо перед вильотом з Китаю всі люди проходять обов’язковий огляд китайськими медиками.

Всього людей, які потребують обсервації, на сьогодні близько ста. Серед них 65, яких буде евакуйовано, 18 членів екіпажу, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по два працівники Державної митної служби та Державної прикордонної служби України.

Як відбуватиметься сама евакуація людей?

Всі члени команди та ті, що супроводжують, пройдуть відповідне навчання, яке організовує Центр громадського здоров’я та лабораторний центр на повітряному виді транспорту МОЗ України.

На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів гострої респіраторної інфекції. Всі члени екіпажу будуть перебувати у костюмах біозахисту.

Одразу після приземлення будуть здійснені всі заходи безпеки — літак відразу направляється на санітарну стоянку. Необхідні митні процедури будуть здійснюватися в костюмах біозахисту.

До місця обсервації пасажири та члени команди з охороною переміщуються окремими транспортними засобами. Водії (працівники ДСНС) разом з іншими людьми підлягають 14-денній ізоляції в місці обсервації.

Після транспортування до місця перебування людей транспорт, яким перевозились евакуйовані та члени команди, підлягає дезінфекційній обробці.

Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу та забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації.

Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії та Нацполіції.

МОЗ України