Евакуація українців з китайського міста Ухань: затверджений алгоритм дій

Сьогодні, на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України виділив кошти на медико-санітарне спостереження за евакуйованими людьми з китайського міста Ухань. Уряд забезпечить людей усіма необхідними засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Про це сьогодні заявила Міністр охорони України Зоряна Скалецька.

«Евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ. На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», — зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними. Всього людей, які потребують обсервації на сьогодні близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу літака, 3 медики, 4 працівники ДСНС та по 2 працівники Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Всі члени команди пройшли відповідне навчання, організоване Центром громадського здоров’я. Члени екіпажу, команди супроводу, митної та прикордонної будуть перебувати у костюмах біозахисту.

Одразу після приземлення літак буде направлений на санітарну стоянку.

До місця обсервації пасажири та члени команди з охороною переміщуються окремими транспортними засобами.

Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу та забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації.

Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії та Нацполіції.

МОЗ України