В Україні немає підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, – антифейк МОЗ

Сьогодні, 20 лютого, зловмисниками розповсюджується неправдива інформація про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавірусу COVID-19 в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності і є відвертим фейком та спланованою провокацією.

Подібні провокації не лише поляризують суспільство, а також є загрозою національній безпеці країни.

Міністерство охорони здоров’я просить ЗМІ та громадян зберігати спокій, перевіряти інформацію та дотримуватися інформаційної гігієни. Для отримання достовірної інформації медіа завжди можуть звернутися до прес-служби Міністерства.

Нагадуємо, перелік джерел МОЗ України, де можна отримати достовірну інформацію про охорону здоров‘я:

Сайт – http://moz.gov.ua/

Сторінки у Facebook (https://www.facebook.com/moz.ukr/) та Twitter (https://twitter.com/MoH_Ukraine)

Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq

Для лікарів є телеграм-канал – https://t.me/healthyukraine.

Міністерство отримало інформацію, що деякі установи отримали лист з неправдивою інформацією про COVID-19 начебто з пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Нині Міністерством ведуться роботи щодо встановлення цього факту. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Ймовірно вони інфіковані комп’ютерним вірусом.

Міністерство охорони здоров'я України