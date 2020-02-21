Усі евакуйовані пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, - Дмитро Коваль

Усі евакуйовані пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.

Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль

Перед вильотом із Китаю всі пасажири пройшли обов’язковий огляд китайськими медиками. Перед заходом на борт всіх вдруге перевірили українські лікарі, які перебували з ними під час польоту.

Евакуйовані громадяни, екіпаж літака та супроводжуючі особи доставлені спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.

МОЗ України