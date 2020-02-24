Кожний українець з 1 квітня зможе отримати гарантовану медичну допомогу в рамках базового пакету медичних послуг, - Дмитро Луфер

Кожний українець з 1 квітня зможе отримати гарантовану медичну допомогу в рамках базового пакету медичних послуг. Для цього він має мати підписану декларацію із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром та направлення від нього або іншого лікуючого лікаря на консультації вузьких спеціалістів, амбулаторні обстеження, госпіталізацію, послуги медичної реабілітації та паліативної допомоги від лікаря первинки або свого лікуючого лікаря.

Про це на прес-конференції "Впровадження Програми медичних гарантій: що зміниться для пацієнтів та лікарів з 1 квітня" заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфер.

“Завдяки реформі вторинної ланки керівники закладу отримують більші повноваження щодо управління медичними закладами на місцях. Створюються госпітальні ради, які розробляють майстер-плани своїх медичних потужностей. Вони формують маршрути пацієнтів, в які можуть входити не тільки опорні лікарні, а й будь-які інші, що мають медичну ліцензію та відповідають вимогам. Медична реформа реалізується в комплексі з іншими. Зокрема, ми співпрацюємо з Укравтодором, щоб дороги до лыкарень були в прыоритеты. Аби швидка мала змогу доставити пацієнта”, - наголосив заступник Міністра охорони здоров’я.

Т.в.о.голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан зазначила, що за програмою медичних гарантій, яка запрацює у повному обсязі з 1 квітня 2020 року, до Національної служби здоров’я України подали заяви вже понад 80 % спеціалізованих медичних закладів України.

Вона також підкреслила, що програма медичних гарантій допоможе вирішити проблему високого відсотка смертності українців.

Директорка Департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко підкреслила, що трансформація системи відбувається в інтересах пацієнта.

“Є 27 пакетів, за якими можуть контрактуватися понад півтори тисяч спеціалізованих медичних закладів. Саме пацієнт з його потребами та інтересами повинен бути в центрі системи охорони здоров'я. Нові правила стосуватимуться не лише медичних працівників, керівників лікарень, а й пацієнтів”, - зазначили Тетяна Бойко.

За її словами, пацієнт зможе вільно обирати будь-якого лікаря на всіх рівнях надання медичних послуг, а також вільно обирати лікарню, у якій акцептує всій електронний рецепт, і вже не буде прив’язки, ані до прописки пацієнта, ані до конкретного медичного закладу. Основне, щоб лікарня, яку обере пацієнт, мала контракт з НСЗУ.

МОЗ України