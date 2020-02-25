Людей, які повертаються з Італії, оглядатимуть лікарі

На прикордонних постах будуть проводити температурний скринінг людей, які повертаються з Італії. Прикордонниками відпрацьовані всі алгоритми у разі виявлення ознак захворювання – на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори. Потім їх переводять до ізоляційних приміщень у спеціалізованих лікарнях. Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«МОЗ повністю готове до прийняття хворих і надання якісної допомоги у разі необхідності. Наразі у нас в повній готовності є понад 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, понад 5 тисяч медперсоналу і окремі інфекційні бокси, які використовуються на початкових стадіях розвитку епідемії або спалаху. Першочергове завдання — не допустити ввезення вірусу в України», — сказав Віктор Ляшко.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко додав, що в аеропортах Бориспіль та Жуляни всі пасажири прямих рейсів на в’їзд до України будуть ретельно обстежуватись. Наразі з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень.

«Більше того, найбільший напрямок в’їзду до України становить «Тиса» у Закарпатській області, де щоденно перетинають кордон понад 500 автівок з Італії. З восьмої ранку завтрашнього дня там буде забезпечена температурна перевірка всіх людей, які в’їжджають. Ми застосовуємо всі необхідні заходи, щоб не допустити зараження», — зазначив Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, в Україні не зареєстровано і не виявлено жодного випадку хвороби на коронавірус. При цьому всі відомства знаходяться в готовності та мобілізовані, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в країні.

Сьогодні вже п’ятий день перебування в обсервації в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю українців — всі вони почуваються добре, підвищеної температури ні в кого не виявлено.

Додаткова інформація

На Півночі Італії, до початку березня закриті всі навчальні заклади: школи, ліцеї, університети, а також усі музеї, історичні пам'ятки, театри.

Медичні служби Італії, як і раніше, перебувають у стані підвищеної готовності та вживають всіх необхідних заходів для подолання наслідків від зараження коронавірусом та недопущення його подальшого розповсюдження.

Інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило. На консульському обліку ЗДУ в Італії станом на 01.01.2020 перебуває - 15632 гр.України, у т.ч. серед них на обліку ГКУ в Мілані – 9158.

МЗС разом з ПУ в Італії та Генеральними консульствами України в Мілані та Неаполі здійснюють цілодобовий моніторинг ситуації навколо розповсюдження коронавірусу в країні. Відповідні рекомендації громадянам України розміщені на веб-ресурсах МЗС http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=1720

В ПУ в Італії та ГКУ в Мілані та Неаполі цілодобово працюють телефони «гарячих ліній» для громадян України на випадок надзвичайної ситуації:

- ПУ в Італії тел: (+39) 3519 886 823

- ГКУ в Мілані тел: (+39) 3487 254 038

- ГКУ в Неаполі тел: tel:+39-327-736-48-22

МОЗ України