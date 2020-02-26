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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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Станом на 26 лютого 2020 року у світі зареєстровано 81 005 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 762 - летальні. Одужало вже 30 109 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

24 лютого 2020 року відбувся пресбрифінг Генерального директора ВООЗ щодо COVID-19, де були оголошені перші результати місії до Китаю. Команда зробила ряд висновків про передачу вірусу, важкість захворювання та вплив вжитих заходів. Вони виявили, що епідемія В Китаї досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого і з тих пір неухильно знижується. Рівень смертності становить від 2% до 4% в Ухані і 0,7% за межами Ухані. Для людей з легким перебігом захворюванням термін одужання становить близько двох тижнів, в той час як люди з важким перебігом одужують протягом трьох-шести тижнів.

Нагадаємо, що з 20-ї години 24 лютого у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання COVID-19, перевірятимуть рівень температури тіла.

МОЗ України

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