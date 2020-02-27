Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання COVID-19 у 17 країнах (Італія - 400, Німеччина - 21, Франція - 17, Іспанія - 12, Великобританія - 9, Хорватія - 3, Австрія - 2, Росія - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 2, Ізраїль - 2, Швейцарія, Греція, Грузія, Норвегія, Північна Македонія та Бельгія - по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Cтали відомі результати тестування людей в обсервації у Нових Санжарах на новий коронавірус. Результати усіх 89 проб — негативні. Результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, стануть відомі в п’ятницю. Скарг на стан здоров'я та підвищення температури у людей в обсервації немає. Вчора ввечері іноземна громадянка з астмою звернулась по медичну допомогу. В неї ліків вистачить на 2 доби.

В Україні зареєстровали швидкі тести на SARS-CoV-2 (вірус що викликає COVID-19) . Можливо використання вже на 4 добу після появи симптомів. За 10 хвилин результат.

Сьогодні було отримано повідомлення від Генерального консульства України в Неаполі про підтвердження одного випадку COVID-19 серед громадян України в Італії. 26- річна українка працює на півночі Італії в місті Кремона. Приїхала на південь Італії відвідати батьків

Зараз дівчина перебуває в інфекційному відділенні в Неаполі, її стан не критичний. Позитивний результат на коронавірус має остаточно підтвердити клініка «Спаланцані» в Римі.

Генеральне консульство України в Неаполі тримає постійний контакт з місцевим штабом.

Нагадаємо, що 24 лютого розпочався скринінг температури у людей, які в’їжджають на територію країни. Наразі контроль температури здійснюється в аеропортах, а також у визначених пунктах пропуску на західному кордоні країни. На цих пунктах працюють епідеміологи, бригади екстреної допомоги.

Львівська, Чернівецька та Закарпатські області, до яких прибуває найбільше людей з Італії, найближчим часом першими отримають тест-системи для виявлення нового коронавірусу, а фахівці пройдуть відповідне навчання.

Наразі, в Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях.

МОЗ України