Віктор Ляшко: МОЗ запровадив новий алгоритм дій на кордоні, щоб запобігти коронавірусу (COVID-19)

Віктор Ляшко: Система охорони здоров’я України готова приймати та лікувати пацієнтів, у випадку фіксування випадків COVID-19

Прикордонниками відпрацьовані всі алгоритми у разі виявлення ознак захворювання – на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.

«У випадку виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини, будуть проведені додаткові необхідні дослідження. Медики та державна прикордонна служба отримали всі необхідні алгоритми та забезпечені засобами індивідуального захисту», - зазначив він.

Заступник міністра наголосив, що в Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях, в інфекційних лікарнях є інфекційні бокси.

«Міністерство охорони здоров’я проаналізувало кількість тяжких випадків, які виникають у хворих з коронавірусною інфекцією – це в 20% від всіх випадків, близько 3% потребують реанімаційних заходів. Для дослідження випадків COVID-19 у Міністерства охорони здоров’я є всі необхідні ресурси. Ми забезпечені діагностичними тест-системами, вірусологічна лабораторія має діагностикуми для проведення дослідження полімеразної ланцюгової реакції», - зазначив Віктор Ляшко.

Сьогодні Кабінет Міністрів України призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем

Про це на брифінгу сказав прем’єрміністр Олексій Гончарук.

«Ми сьогодні для того, щоб підсилити систему, яка має запобігати проникненню на територію України цього захворювання, призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни», - зазначив Прем’єр Міністр.

Він також наголосив, що головне завдання уряду - не допустити проникнення на територію України цього захворювання. Ляшко буде координувати дії органів державної влади і всіх служб для виконання цього завдання.

«Навіщо ми відновлюємо посаду головного державного санітарного лікаря. Саме подання головного державного санітраного лікаря дозволить встановлювати карантин на території України в разі завезення небезпечних інфекцій, а також запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи, як наприклад, заборона проведення масових заходів, закриття дитячих, навчальних закладів у разі , якщо буде на території України поширення коронавірусної або іншої небезпечної інфекційної хвороби», - зазначив Віктор Ляшко.

Станом на 26 лютого 2020 року в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.