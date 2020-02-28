ДП «Медичні закупівлі України» розпочинає закупівлю ліків за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров’я України

Сьогодні було підписано наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким до ДП «Медичні закупівлі України» (ДП МЗУ) передаються 14 з 38 напрямів закупівель лікарських засобів та медичних товарів. Раніше, цю функцію здійснювали спеціалізовані організації, які здійснювали закупівлі МОЗ України з 2015 року.

ДП «Медичні закупівлі України» буде реалізовувати повний цикл закупівель:

організацію та здійснення тендерних процедур;

управління контрактами та оплатами;

здійснення імпорту лікарських засобів та медичних виробів;

організацію їх розвезення у регіони та до закладів охорони здоров’я;

моніторинг рівня забезпечення відповідними товарами і послугами.

Залучення ДП МЗУ, як професійної закупівельної організації дозволить зняти з МОЗ України не властиву функцію закупівель. Старт закупівель через ДП МЗУ - це стратегічне рішення в контексті реформи охорони здоров'я.

При закупівлі ліків та медичних виробів першочерговою задачею для МОЗ України є забезпечення пацієнтів ефективними та якісними лікарськими засобами у необхідних кількостях та у момент, коли цього потребують пацієнти. Саме з цією метою було створено стратегічного закупівельника ліків та медичних виробів - ДП МЗУ. Фахівці МОЗ України та ДП МЗУ розробили план мінімізації можливих ризиків, щоб зробити перехід закупівель від спеціалізованих організацій до ДП МЗУ максимально безпечними та вивіреним Усі закупівлі ДП МЗУ проводитимуться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» у системі Prozorro. Планується, що за оголошеними напрямами тендерний процес розпочнеться у найближчий час, після прийняття законопроєктів 2538, 2539, які нададуть ДП МЗУ усі необхідні інструменти для ефективних закупівель. Залежно від процедури закупівлі, її очікувана тривалість від початку оголошення до заключення договору - від 1 до 2,5 місяців.

Відтепер ДП МЗУ проводитиме закупівлі за наступними напрямками:

Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих;

Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання (крім лабораторних реагентів та витратних матеріалів);

Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда;

Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда;

Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями;

Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію;

Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз;

Препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах;

Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром;

Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених;

Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій;

Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч;

Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених;

Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей.

Довідково:

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» створено у жовтні 2018 року для реалізації наступного етапу реформи державних закупівель та забезпечення організації і проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення, послуг в інтересах замовників відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Основна ціль держпідприємства - забезпечити прозорі, якісні та ефективні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів і стати центром закупівельної експертизи щодо медичних товарів.

У 2019 ДП МЗУ успішно провело закупівлі для Центру громадського здоров’я МОЗ України на замовлення Глобального фонду. Очікувана вартість складала 94 млн грн, фактична – 58 млн грн (38% коштів було зекономлено).

У 2020 році ДП МЗУ здійснюватиме закупівлі за бюджетними програмами МОЗ України «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

На низкою інших напрямків, відповідно до нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» та рішення МОЗ України, закупівлі будуть продовжувати здійснювати спеціалізовані організації.

МОЗ України