Олексій Гончарук: Українці нарешті отримають пакет безоплатних медичних послуг, а зарплатню лікарям буде підвищено на 30%

Другий етап медичної реформи стартує вчасно і вже з 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медичних послуг, а лікарі – підвищення заробітної плати. Про це на брифінгу в Будинку Уряду повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Через місяць повинен стартувати другий етап медичної реформи. Він приведе до того, що для окремих лікарів зарплата може бути підвищена до 30%. І що найголовніше для українців – з’явиться безкоштовна медицина по окремих послугах, які включені до гарантованого пакета послуг», - наголосив Олексій Гончарук.

Він підкреслив, що вже прийнято рішення про перегляд мережі опорних лікарень, яка планувалась давно і не враховувала реальних розрахунків.

«Всі необхідні цифри, щоб розрахувати правильно потрібну мережу в НСЗУ є. Будуть проводитися відповідні наради з цього питання. І всі побоювання про закриття лікарень не підтвердилися. Звичайно, ніхто нічого закривати не буде», - зазначив Глава Уряду.

Олексій Гончарук наголосив, що бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу у порівнянні з минулорічною субвенцією збільшено на 9 млрд грн, а бюджет охорони здоров’я у 2020 році збільшено на 13%, у порівнянні з 2019 роком.

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Суть медреформи – змінити систему фінансування охорони здоров’я, щоб пацієнт отримував дійсно безкоштовну, безпечну та якісну меддопомогу, а гроші з бюджету використовувались ефективно і «йшли за пацієнтом» - в ті медзаклади та до тих лікарів, яких обирає сам пацієнт.

Перший етап реформи стартував з 1 квітня 2018 року, коли було оголошено кампанію з вибору лікаря первинної меддопомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра). З липня «гроші пішли за пацієнтом» до цих лікарів.

Вже 29,4 млн українців обрали своїх лікарів.

Пацієнти отримали гарантовано безоплатну допомогу лікаря первинної ланки (необмежена кількість консультацій лікаря, безкоштовні базові аналізи та дослідження (загальні аналізи крові, сечі, електрокардіограма, вимірювання тиску, швидкі тести на вагітність, вірусні гепатити, ВІЛ), а медзаклади - більше фінансування, ніж до цього за субвенцією, що дало можливість інвестувати в розвиток закладу, збільшити зарплати лікарям, забезпечити додаткові сервіси для пацієнтів.

Другий етап змін стартує з 1 квітня 2020 року. «Гроші підуть за пацієнтом» до поліклінік та лікарень. НСЗУ оплачуватиме надання медичної допомоги пацієнту у лікарні чи у вузького спеціаліста, або проходження ним діагностики.

Вперше в Україні буде запроваджена програма медичних гарантій – це чіткий перелік медичних послуг, які людина зможе отримати гарантовано безоплатно.

В безоплатний пакет входять: консультації вузьких спеціалістів, лікування в амбулаторних умовах та в стаціонарі, а також потрібні для цього ліки та витратні матеріали.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України