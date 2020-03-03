Дмитро Луфер: В Україні є затверджена концепція розвитку екстреної медицини

План також включає комп’ютеризацію центрів, обладнання всіх автомобілів системою GPS, щоб їх було простіше координувати.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфер на брифінгу у Києві.

Завдяки контрактуванню з НСЗУ Центри екстреної допомоги отримають більше коштів. Зокрема, Донецький центр екстреної медичної допомоги отримує на 208 млн грн більше, Запорізький - на 117 млн грн, Київ - на 15 млн грн більше, - сказала т.в.о голови НСЗУ Оксана Мовчан.

"Сьогодні НСЗУ готова укласти перші 25 контрактів на надання екстреної медичної допомоги. Від нас отримають проекти договорів 24 обласні Центри екстреної допомоги та Центр екстреної допомоги Києва.

Загалом, за 9 місяців НСЗУ спрямує на оплату екстреної медичної допомоги близько 4,7 млрд грн.

"Екстренка” була тим видом допомоги, що найшвидше відреагувала на необхідність провести дуже потрібну реорганізацію. Це дуже важливо для забезпечення пацієнту швидкості та якості при наданні такої допомоги.

Завдяки контрактуванню з НСЗУ Центри екстреної допомоги отримають більше коштів. НСЗУ збільшує фінансування Центрів “екстренки” на майже 800 млн грн на 9 місяців. Зокрема, Донецький центр екстреної медичної допомоги отримує фінансування на 208 млн грн більше, Запорізький - на 117 млн грн, Київ - на 15 млн грн”, - наголосила Оксана Мовчан.

«Є питання перепідготовки медиків екстренки. Цього року мають відкритися центри перепідготовки фельдшерів та лікарів за новими протоколами», - сказав Дмитро Луфер.

За словами заступника Міністра охорони здоров'я, в Україні затверджено концепцію розвитку екстреної медицини та п'ятирічного плану дій заходів на поточний рік.

«План включає, зокрема, об’єднання центрів екстреної медичної допомоги. Це вже відбулося. Також комп'ютеризацію центрів, обладнання всіх автомобілів системою GPS, щоб їх було простіше координувати. Є питання перепідготовки медиків екстренки. Цього року мають відкритися центри перепідготовки фельдшерів та лікарів за новими протоколами», - сказав Дмитро Луфер.

МОЗ України