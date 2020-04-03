Головне завдання системи охорони здоров’я України – не допустити поширення COVID-19

Медична система України готова приймати громадян та надавати необхідну медичну допомогу у разі поширення коронавірусу. На цьому наголошено на брифінгу у Будинку Уряду 4 березня.

Станом на сьогодні в Україні зафіксований 1 випадок COVID-19. Людина знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів. Крім того, ще виявлено 6 підозр на коронавірусну інфекцію: 2 зразки знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, 4 – незабаром будуть доставлені на діагностику.

Представник ВООЗ в Україні Др. Ярно Хабіхт відзначив, що зареєстрований вчора перший випадок цього захворювання в Україні, «не є неочікуваною ситуацією», з огляду на те, що ця цифра зростає, зокрема, в Європі, де на сьогоднішній ранок зареєстровано понад 3365 випадків захворювання.

Він позитивно оцінив роботу фахівців України: «Необхідно відзначити спроможність. Випадок діагностували дуже швидко, що є свідченням злагодженої доброї роботи громадського здоров’я України».

Др. Ярно Хабіхт припустив можливе збільшення кількості випадків захворювання в Україні. «У такому разі суть полягає в готовності галузі охорони здоров’я протидіяти спалахам цього захворювання, по мірі продовження реформування системи охорони здоров’я, по мірі модернізації стаціонарів, лікарень, а також відділень невідкладної допомоги», - відзначив представник ВООЗ.

Заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що вчорашній випадок захворювання підтвердив ефективність роботи системи охорони здоров’я, яка «виявляє, локалізує і надає медичну допомогу».

Він наголосив, що медична система готова приймати та лікувати пацієнтів у разі фіксування подальших випадків коронавірусу.

На сьогодні в Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2,5 тисячі інфекційних боксів, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях. В Україні достатньо тест-систем для діагностики вірусної інфекції.

Інфекційні реанімаційні відділення укомплектовані апаратами штучної вентиляції легень. Оскільки специфічної терапії не існує, надається симптоматичне лікування, а також у тяжких випадках - проводяться реанімаційні заходи.

«Головне завдання системи охорони здоров’я – стримати поширення випадків коронавірусної інфекції на території України», - підкреслив Віктор Ляшко.

За його словами, продовжується температурний скринінг людей, які подорожують до України. «Система налагоджена, медики-епідеміологи санітарно-карантинних підрозділів та Державна прикордонна служба працюють злагоджено. Згідно з даними Держприкордонслужби, протягом останньої доби температуру виміряно у 111 тисяч осіб», - зазначив головний санітарно-епідеміологічний лікар України.

Віктор Ляшко повідомив, що у зв’язку із затриманням у Норвегії та відправленням на карантин німецького круїзного лайнера, через підозру у двох пасажирів коронавірусної інфекції, Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію: чи є на лайнері українці.

Крім того, сьогодні о 14:00 заступник Міністра охорони здоров’я України зустрінеться з послами ВООЗ, де обговорять співпрацю країн щодо питань COVID-19.

У ході брифінгу також йшлося про ситуацію в обсервації у Нових Санжарах. Там ситуація стабільна. У жодної людини в обсервації немає ознак гострого вірусного захворювання.

«За підсумками лабораторного дослідження, ані в осіб, які знаходяться в обсервації, ані в обслуговуючого персоналу не було виявлено підозр на коронавірус. Тому завтра, 5 березня, близько 12 год. відбудеться завершення обсервації в Нових Санжарах», - сказав в.о директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

Він також повідомив, що в Україну найближчим часом прибуде дві місії ВООЗ. «Одна прибуде завтра і працюватиме до суботи включно та відпрацьовуватиме план готовності України до можливого поширення коронавірусу. Друга місія з питань лабораторної діагностики очікується на наступному тижні для відпрацювання діагностичних методів на рівні кожного регіону України», - сказав Ігор Кузін.

На брифінгу ще раз наголошено про основні правила гігієни громадян, про які також можна прочитати на окремому ресурсі https://covid19.com.ua/, створеному КМУ.

МОЗ України