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У Нових Санжарах завершилась обсервація евакуйованих із Китаю людей

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У Нових Санжарах завершено 14-денний період обсервації людей, які повернулися з Китаю 20 лютого. Евакуйовані 45 українців та 27 іноземних громадян є здоровими, коронавірусної інфекції у них немає. Нагадуємо, що обсерватор – це заклад, в якому люди без ознак гострих вірусних захворювань перебувають під час інкубаційного періоду, що характерний для хвороби. Обсервація – це один із шляхів виходу з карантину, на якому були українці, що перебували в Ухані.

Однак в Україні зафіксований 1 випадок COVID-19 у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Крім того, ще близько 10 зразків з підозрою на коронавірусну інфекцію зараз знаходяться на діагностиці в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я. Після проведення дослідження про результати буде повідомлено.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів.

Про це повідомив сьогодні у Нових Санжарах заступник Міністра охорони здоров'я, головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за участю Президента України.

«Найближчим часом ми будемо вимушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи в окремих регіонах України. Будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів та тимчасово призупиняти навчання у школах», - сказав Віктор Ляшко.

За його словами, такі заходи потрібні, щоб зменшити масові скупчення людей. Оскільки коронавірус передається крапельним шляхом, відповідно збудник COVID-19 від хворої людини може поширюватися максимум на 1,5-2 м.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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