МОЗ не зупиняє медичну реформу, - Ілля Ємець

Нове керівництво Міністерства охорони здоров’я України не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні. Більше того, нові зміни у системі охорони здоров’я будуть ґрунтуватися на передовому міжнародному досвіді та включатимуть інтереси лікарів та пацієнтів.

Про це Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив під час засідання Кабінету Міністрів України 11 березня.

«Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання – провести такі зміни, від яких виграють всі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація повинна відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін», - підкреслив Ілля Ємець.

За словами очільника відомства, підготовка до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я проходить в Міністерстві охорони здоров’я уже зараз.

МОЗ України