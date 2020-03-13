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Заява МОЗ України щодо недостовірної інформації про заборону обслуговування пацієнтів в приватних лікарнях

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В мережі з’являється інформація про те, що нібито є «Розпорядження МОЗ України» не приймати в приватних лікарнях пацієнтів з симптомами ГРВІ. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності та є маніпулятивною.

МОЗ України закликає всі приватні лікарні та клініки максимально якісно надавати свої послуги усім пацієнтам, які до них звертаються, не сіяти паніку. Головне завдання лікаря - надавати кваліфіковану допомогу, особливо зараз, коли ми маємо об’єднатися заради протистояння ситуації навколо коронавірусу на території України.

МОЗ України закликає усіх громадян уважно ставитися до свого здоров’я, при будь-яких симптомах одразу звертатися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.

МОЗ України

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