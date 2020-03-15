Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Протягом дня 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19 (Черкаська 1, Волинська 1, Чернівецька 5, Рівненська 3, Київська 1, Тернопільська 1).

У світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання COVID-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 44 529 випадків захворювання COVID-19 (Італія 21 157, Іспанія 5 753, Франция 4 500, Німеччина 3 795, Швейцарія 1 359, Великобританія 1 144, Нідерланди 959, Швеція 924 ,Норвегія 907, Данія 827, Бельгія 689, Австрія 655, Греція 190, Ізраїль 178, Фінляндія 155, Чехія 150 , Ісландія 138, Ірландія 129, Румунія 113, Португалія 112, Естонія 79, Сан-Марино 77, Словенія 57, Польща 49, Словаччина 44, Сербія 41, Албанія 38, Російська Федерація 34, Хорватія 31, Грузія 30, Латвія 26, Угорщина 25, Білорусь 21, Кіпр 21, Азербайджан 19, Боснія і Герцеговина 13, Північна Македонія 13, Мальта 9, Фарерські острови 9, Вірменія 8, Литва 8, Республіка Молдова 8, Болгарія 7, Казахстан 6, Люксембург 5, Ліхтенштейн 4, Україна 3, Андорра 2, Джерсі 2, Монако 2, Гернсі 1, Гібралтар 1, Святий Престол 1, Туреччина 1) та 1736 летальних випадків (загалом 5833 закінчились смертю).

МОЗ України