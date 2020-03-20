Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину

Шановні українці!

На час дії карантину для захисту людей було введено жорсткі обмеження в роботі громадського транспорту. Водночас ми маємо думати про тих, на кого не поширюється карантин, тих, хто ризикує власним здоров’ям, перебуваючи в епіцентрі хвороби, — медичних працівників.

Я звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об'єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим.

Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують

людські життя.

Я захоплююся згуртованістю українців, які на волонтерських засадах об’єднуються і допомагають одне одному. У соціальних мережах та месенджерах уже створені групи, в яких пропонують допомогу медикам, котрі хочуть доїхати до лікарень. Однак я наполегливо рекомендую кожному не виходити з дому без крайньої потреби, дбати про свою безпеку, щоб усі ми якомога скоріше повернулися до нормального життя. Піклуйтеся про батьків та сусідів похилого віку — по можливості купіть їм продукти та товари першої потреби, хай літні люди лишаються вдома. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Це найважливіший внесок, який ви можете зробити одне для одного в нинішній ситуації.

Дотримуйтеся режиму, дбайте про своїх близьких і підтримуйте лікарів! Будьмо здорові!

МОЗ України