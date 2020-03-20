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Ілля Ємець посилює співпрацю МОЗ з фармацевтичним бізнесом, щоб ефективніше протистояти коронавірусу

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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець налаштований посилювати співпрацю Уряду та фармацевтичних компаній задля боротьби з коронавірусом. Зокрема це стосується спрощення процедури реєстрації  антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції.

Про це Міністр заявив 19 березня під час зустрічі в МОЗ з національними виробниками України. 

Як повідомили представники фармацевтичних компаній у ході зустрічі, зараз в Україні законодавчо заблокована процедура реєстрації  антисептичних та стерилізуючих засобів, а саме ці засоби є одним з найдієвіших кроків у протистоянні COVID-19.

“Нам дуже важливо розібратися з тим, чому протягом кількох років в Україні не ухвалено закон, який підтримує національного виробника. Тому що зараз, в умовах боротьби з коронавірусом, ми повинні вживати всіх заходів для захисту українців від інфекції. Нам потрібні швидкі і дієві кроки”, - заявив Міністр. 

Крім того, як наголосив Ілля Ємець, співпраця держави та фармацевтичного бізнесу буде вкрай важливою у процесі реформування системи охорони здоров’я України.

 “Оскільки наша мета – запровадження державного медичного страхування, то нам важливо думати про ресурси наповнення страхової медицини не лише з державного бюджету, а й з інших джерел”, - резюмував Міністр.

МОЗ України

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