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Коронавирус. Статистика Минздрава за 22 марта: 26 новых случаев за сутки

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Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
  • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
  • Київська область - 4 випадки
  • Донецька область - 1 випадок
  • Дніпропетровська область - 2 випадки
  • Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
  • Львівська область -1 випадок
  • Тернопільська область - 1 випадок
  • м. Київ - 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

https://news.liga.net/society/news/koronavirus-statistika-minzdrava-za-22-marta-26-novyh-sluchaev-za-sutki

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