Долю медреформи повинні вирішувати лікарі, а не політики, - Ілля Ємець

Реформа системи охорони здоров’я України продовжується, але має відбуватися еволюційним шляхом, щоб не допустити помилкового закриття медичних закладів. Для забезпечення інтересів пацієнтів долю реформи повинні вирішувати лікарі, а не далекі від медичної галузі державні службовці. Про це Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив в інтерв’ю.

«Ми справді повинні забезпечити зменшення кількості ліжко-місць. Але це має відбутися еволюційним шляхом. І це мають вирішувати лікарі-професіонали, а не політики й чиновники: яким шляхом має впроваджуватися система державного медичного страхування. Еволюційно, через рік, ми закриємо той ліжковий фонд, який не потрібен, тому що туди не підуть люди. Ні депутати, ні чиновники цього не повинні вирішувати», - наголосив Ілля Ємець.

За словами очільника відомства, в умовах поширення захворювання COVID-19 важливо забезпечити максимальну готовність медичних установ до роботи з пацієнтами. «Тому я попросив три місяці, починаючи з першого квітня, для того, щоб продовжити термін і не закривати лікарень», - сказав Міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, що відповідно до попереднього плану медичної реформи, до 1 квітня заклади охорони здоров’я, щоб продовжити свою діяльність, повинні підписати угоду з Національною службою охорони

МОЗ України