МОЗ закликає інтернів та студентів 5 і 6 курсів допомогти медикам в боротьбі з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я закликає інтернів-заочників та студентів медичних вузів 5 і 6 курсів допомогти медикам, які борються з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Про це заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив на брифінгу 22 березня.

«Закликаю студентів-медиків сконтактувати з відповідальними особами в медичних університетах, вийти і допомогти медикам на місцях, виконати свою місію – врятувати життя українців», - сказав він.

Також Віктор Ляшко звернувся до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державної служби України з питань праці, щоб вони делегували співробітників, у яких є епідеміологічна освіта, для посилення епідбригад, створених на базі МОЗ.

Водночас головний державний санітарний лікар вкотре звернувся до громадян дотримуватися правил карантину: «Це найдієвіший спосіб убезпечити себе від можливого захворювання коронавірусною інфекцією та зберегти здоров’я літніх людей, які знаходяться в найбільшій зоні ризику».

Він також повідомив, що в умовах запровадженого карантину у людних місцях одягати маску потрібно всім, щоб можлива інфікована людина не передала інфекцію іншим. «Коли вводиться карантин, ми всі стаємо потенційно інфікованими. Тому, коли просять одягати маску у громадському транспорті та приміщеннях, - це свідчить тільки про одне, що ми захищаємо людей, які працюють», - сказав Віктор Ляшко.

Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України