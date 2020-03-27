В Україні створено штаб проти розповсюдження COVID-19

В середу, 25 березня, Уряд призначив заступника Міністра охорони здоров’я - Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19.

Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу. Віктор Ляшко провів перше засідання, призначив керівника штабу, дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, які будуть співпрацювати з центральним штабом, організувати їх роботу та призначити керівників.

Також визначено представників органів державної влади, які будуть залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: МОЗ, ДСНС, Мінрегіон, Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна служба здоров’я.



До роботи штабу та вирішення питань будуть залучати всі наявні державні ресурси та структури, щоб запобігти масштабного поширення коронавірусної хвороби та ліквідувати всі наслідки.

Уряд оперативно реагує на зміну ситуації із коронавірусною інфекцією в Україні та світі та вживає всіх необхідних заходів.

МОЗ України