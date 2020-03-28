Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19(28.03.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослиї, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 16 випадків;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 7 випадків;
Донецька область — 2 випадки;
Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 10 випадків;
Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 74 випадки;
Київська область — 41 випадок;
Львівська область — 5 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Миколаївська область — 1 випадок;
Одеська область — 6 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 1 випадок
Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
Черкаська область — 3 випадки;
Чернігівська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 березня 2020 року до Центру надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України