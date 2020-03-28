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Кількість медиків, які надають допомогу хворим на СОVID-19, буде збільшено, - Віктор Ляшко

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Міністерство охорони здоров’я вживає заходів для збільшення кількості медиків, які будуть надавати допомогу хворим на СОVID-19. Зокрема, фахівців провідних медичних установ планують залучати для допомоги областям. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

 «На рівні обласних структурних підрозділів визначено заклади, в яких будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Також розглядається питання поповнення бригад, які зможуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі і у відділеннях інтенсивної терапії», - повідомив Віктор Ляшко.

Він також поінформував, що  розпочинається співпраця з Академією медичних наук, з медичними університетами та іншими закладами охорони здоров’я.

«Зараз, коли зменшено кількість планових операцій і звільняються реанімаційні бригади, ми просимо їх надавати не лише методичну, а й практичну допомогу. Можливо, вахтовим методом, переїздами в певні області, які відчувають труднощі саме з наявністю медичних фахівців певного профілю», - повідомив головний санітарний лікар України.

За словами заступника Міністра, всім обласним штабам з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, представників екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.

Віктор Ляшко закликав  не зволікати зі зверненням до медиків, коли у хворого є симптоми, характерні саме для COVID-19.

«Якщо є висока температура, сухий кашель та утруднене дихання - ми рекомендуємо не затягувати, звертатися до лікарів», - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я. Водночас він наголосив на важливості укладання декларацій з сімейним лікарем.

 

МОЗ України

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