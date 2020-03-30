Міністром охорони здоров’я України призначено Максима Степанова

30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні призначила Максима Степанова Міністром охорони здоров'я України. Його кандидатуру підтримали 246 народних депутатів.

Максим Степанов народився 1975 року, має медичну освіту, закінчив Донецький державний медичний університет ім. Максима Горького. У 2004 році здобув другу освіту, економічну, закінчивши Київський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Має великий менеджерський досвід: працював заступником голови Державної податкової адміністрації України, очолював Поліграфічний комбінат України, з 2017 до 2019 року працював головою Одеської обласної державної адміністрації. Під час роботи в Одеській ОДА працював над створенням найбільшого в Україні Центру нефрології та діалізу.

МОЗ України