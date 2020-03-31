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Алгоритм надання медичної допомоги хворим на COVID-19

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Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

- хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;

- пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень.

До цієї групи ризику відносяться пацієнти:

  • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії,
  • декомпенсованим цукровим діабетом,
  • з імуносупресивними станами,
  • тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем,
  • нирковою недостатністю,
  • аутоімунними захворюваннями,
  • тяжкими алергічними хворобами,
  • цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації,
  • онкологічними захворюваннями.

 

Після прибуття пацієнта до закладу охорони здоров'я проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з COVID-19.

Залежно від стану хворого та його класифікації спеціалісти надають відповідну медичну допомогу. Всім пацієнтам з COVID-19, які перебувають на стаціонарі, проводять профілактику загальних ускладнень.

Вагітні жінки з підозрою на COVID-19 мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Усі відповідні стандарти затверджено Наказом про "Організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

МОЗ України

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