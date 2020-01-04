В Україну прибув літак із гуманітарною допомогою Китаю з медичними наборами

Сьогодні у Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які наразі є критично важливим для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 в державі.

Про цю гуманітарну допомогу домовилися під час телемосту між двома державами, який відбувся 24 березня в посольстві Китайської Народної Республіки в Україні.

В рамках допомоги Україною отримано набори для виявлення РНК-номінального коронавірусу COVID-19 на 1008 реакцій, медичні одноразові засоби захисту (костюми, хірургічні рукавиці, бахіли) - по 1000 одиниць, медичні захисні окуляри - 1000 одиниць, інфрачервоні термометри - 500 одиниць.

Під час офіційної процедури передачі вантажу Надзвичайний та Уповноважений Посол КНР в Україні пан Фань Сяньжун наголосив: "Ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб допомогти Україні в цей складний період боротьби зі світовою пандемію, яка, на жаль, не лишила осторонь і Україну. Сьогодні ми надаємо гуманітарну допомогу із медичними наборами, але не менш важливим є наша допомога із досвідом та знаннями, якими можемо поділитися з українськими медичними працівниками та методами попередження і лікування нового вірусу". Також пан Посол відзначив, що Україна прийняла вірне рішення щодо запровадження карантинних заходів в державі на упередження, не чекаючи стрімкого розповсюдження хвороби.

"Співпраця з провідними китайськими лікарями та українськими медичними працівниками та вірусологами щодо профілактики та лікування COVID-19, а також щодо організації надання допомоги та захисту персоналу під час подолання епідемії цієї нової хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 продовжується. Для нас дуже важливою є підтримка з боку КНР, оскільки завдяки отриманому досвіду ми маємо можливість не займатися винайдення роверу, а швидко застосовувати перевірені методи", зазначив заступник Міністра охорони здоров’я України Андрій Семиволос під час отримання гуманітарної допомоги.

Підписали угоду про передачу гуманітарної допомоги радник з торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні пан Лю Цзюнь та директор ДП "Укрвакцина" Трут Станіслав.

МОЗ України