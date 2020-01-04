МОЗ: Перевезення медиків Києва на час карантину буде безкоштовним

Міністерство охорони здоров'я продовжує залучати партнерів для всебічної допомоги лікарям, які в умовах поширення коронавірусної інфекції рятують життя та здоров’я українців. Компанія Uber, яка раніше долучилася до ініціативи МОЗ та забезпечила 10 000 поїздок на таксі для медичних працівників до лікарень у містах, запускає проект Shuttle Heroes – спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ у період карантину. Проект діятиме на території Києва.

Маршрути руху шатлів прокладено відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановано таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва.

Сервіс буде доступний користувачам з промокодами. Промокоди буде поширено через платформу HELSI.ME, яка об'єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS та через адміністрацію лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України