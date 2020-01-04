Перша в Україні Програма медичних гарантій стартувала у повному обсязі – НСЗУ

1 квітня стартувала перша в Україні Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Договори з НСЗУ на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій станом на сьогодні підписали 1 524 заклади спеціалізованої медичної допомоги. З них 50 приватних. Це 90% закладів, які подали свої пропозиції НСЗУ. Ще 138 проектів договорів очікують на підписання.

Таким чином, практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни увійшли в реформу і будуть отримувати кошти за договором з НСЗУ. Відсьогодні гроші підуть за пацієнтом у поліклініки та спеціалізовані заклади. Загалом проекти договорів отримали 1 662 надавачі спеціалізованої медичної допомоги.

Найбільше договорів підписали у таких областях:

Харківська - 132

Дніпропетровська - 110

Львівська - 102

Є відмови у підписанні: 3 - через те, що заклад не автономізований, 20 – відсутня ліцензія на медичну практику, 9 закладів, які подали невірні статистичні дані.

У переважній більшості регіонів заклади подали пропозиції та отримали проект договору на всі 26 пакетів медичної допомоги. Отже, ця допомога буде доступною громадянам.

Відтепер лікарні отримуватимуть гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту. Ефективні лікарні, яких обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє фінансування за новою системою. Приблизно у 40% медзакладів збільшився бюджет у порівнянні з минулорічним державним та місцевим фінансуванням. Загалом у 67% закладів бюджет за ПМГ більший за фінансування через медичну субвенцію.

Серед регіонів, в яких велика кількість закладів отримає значно більше фінансування, Полтавська область. Наприклад:

Лубенська ЛІЛ - більше на 205% - це 43062 тис. грн. Бюджет на 3 квартали 2019 року - 20950 тис. грн. Бюджет за ПМГ - 64012 тис. грн.

Решетилівська ЦРЛ - більше на 200%, це 9465,3 тис. грн. Бюджет на 3 квартали 2019 року - 4735 тис. грн. Бюджет за ПМГ - 14200,3 тис. грн.

Такі результати Полтавська область показала тому, що в регіоні оптимізували мережу, місцева влада подбала про оснащення лікарень та наявність в них кваліфікованого персоналу. Отже, заклади змогли податися на більшу кількість пакетів, серед них - на пріоритетні послуги, які НСЗУ оплатить за підвищеним тарифом.

На забезпечення Програми медичних гарантій виділено 70,4 млрд грн. Приблизно 18,7 млрд грн отримає первинна ланка, всі заклади якої (понад 1500) переуклали договори з НСЗУ. Також підписані контракти з усіма центрами екстреної медичної допомоги (в Україні їх 25), на оплату їхніх послуг передбачено приблизно 4,7 млрд грн.

Загалом Програма медичних гарантій, у порівнянні з медичною субвенцією, збільшує фінансування на цілий ряд медичних послуг - гемодіаліз, лікування інсульту та інфаркту, надання акушерської та неонатальної допомоги, онкологічне лікування. Вперше виділені окремі кошти на паліатив (мобільний та стаціонарний) та медичну реабілітацію.

Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства. Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт має мати направлення від лікаря первинки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром) або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога. Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному і незалежно від наявності декларації.

Національна служба здоров’я має договір з практично усіма комунальними медичними закладами, які надають весь спектр медичної допомоги. Пацієнт з 1 квітня отримує перелік гарантованих медичних послуг і вільний вибір лікаря не лише на первинці, а і для спеціалізованої допомоги. Відтепер місце реєстрації жодним чином не впливатиме на те, де людина зможе лікуватися. Критерієм вибору місця надання послуги буде наявність медичного обладнання, якість надання послуги та комфорт. НСЗУ заплатить тому медичному закладу, якого обере пацієнт.

Запровадження Програми медичних гарантій - великий крок України до універсального медичного покриття, коли кожен громадянин зможе реалізувати своє право на якісну, безпечну та доступну медичну допомоги від держави.

Національна служба здоров’я України