Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19(2.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 51 випадок;

▪️Волинська область — 10 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;

▪️Донецька область — 7 випадків;

▪️Житомирська область — 6 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 19 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;

▪️Кіровоградська область — 7 випадків;

▪️м. Київ — 160 випадків;

▪️Київська область — 64 випадки;

▪️Львівська область — 11 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 14 випадків;

▪️Полтавська область — 5 випадків;

▪️Рівненська область — 19 випадків;

▪️Сумська область — 26 випадків;

▪️Тернопільська область — 106 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 4 випадки;

▪️Хмельницька область — 6 випадків;

▪️Чернівецька область — 143 випадки;

▪️Черкаська область — 54 випадки;

▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

З 29 березня Україна працюватиме за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

МОЗ України