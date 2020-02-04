Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, що борються з COVID-19, - Максим Степанов

За березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

- екстрений медичний технік;

- лікар-пульмонолог;

- лікар-інфекціоніст;

- лікар-патологоанатом;

- лікар-епідеміолог;

- лікар-лаборант;

- лікар-анестезіолог;

- лікар-радіолог;

- лікар-бактеріолог;

- лікар-рентгенолог;

- лікар-вірусолог;

- лікар загальної практики - сімейний лікар;

- лікар-терапевт;

- лікар-педіатр;

- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

- сестра медична;

- молодша медична сестра (всіх найменувань);

- реєстратор медичний;

- сестра-господиня;

- водій.

Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

МОЗ України