Медичні працівники швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, яким буде збільшено окладів втричі

Фельдшери та водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У списку спеціальностей є зокрема і всі посади «екстренки» – в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо. Інформація з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо”, - сказав Максим Степанов, додавши, що захист лікарів є пріоритетом, і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких працюють українські лікарі.