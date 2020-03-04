Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪ Вінницька область — 61 випадок;

▪ Волинська область — 10 випадків;

▪ Дніпропетровська область — 12 випадків;

▪ Донецька область — 8 випадків;

▪ Житомирська область — 6 випадків;

▪ Закарпатська область — 24 випадки;

▪ Запорізька область — 22 випадки;

▪ Івано -Франківська область — 81 випадок;

▪ Кіровоградська область — 15 випадків;

▪ м. Київ — 180 випадків;

▪ Київська область — 70 випадків;

▪ Львівська область — 13 випадків;

▪ Луганська область — 3 випадки;

▪ Одеська область — 20 випадків;

▪ Полтавська область — 5 випадків;

▪ Рівненська область — 25 випадків;

▪ Сумська область — 30 випадків;

▪ Тернопільська область — 114 випадків;

▪ Харківська область — 1 випадок;

▪ Херсонська область — 4 випадки;

▪Хмельницька область — 7 випадків;

▪Чернівецька область — 171 випадок;

▪Черкаська область — 55 випадків;

▪Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс -лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID -19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID -19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і підготовлений за два дні його роботи на посту очільника відомства.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.

3 квітня, в регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

З 29 березня Україна працюватиме за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначаємо, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.

Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України про "Організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

Також за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора Ляшка, у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.



Таких мобільних бригад вже є 567. Їх кількість буде збільшуватися.

Про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначення випадок, просимо повідомляти на визначену гарячу лінію вашої області.

Критерії за якими людина може вважатися контактною:

• Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19.

• Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).

• Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту.

• Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок).

• Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.

• Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19.

• Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19.

• Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які

безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для

проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту.

• Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на

COVID-19, супутники подорожі.

• Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий.

• Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.

25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Також на засіданні Кабінету Міністрів України заступника Міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря призначено керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.

МОЗ України