Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 19 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 28 випадків;
▪️Запорізька область — 39 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;
▪️Кіровоградська область — 37 випадків;
▪️м. Київ — 225 випадків;
▪️Київська область — 82 випадки;
▪️Львівська область — 15 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 9 випадків;
▪️Рівненська область — 38 випадків;
▪️Сумська область — 49 випадків;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
▪️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України