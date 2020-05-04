Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 75 випадків;

▪️Волинська область — 19 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 11 випадків;

▪️Закарпатська область — 28 випадків;

▪️Запорізька область — 39 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;

▪️Кіровоградська область — 37 випадків;

▪️м. Київ — 225 випадків;

▪️Київська область — 82 випадки;

▪️Львівська область — 15 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 26 випадків;

▪️Полтавська область — 9 випадків;

▪️Рівненська область — 38 випадків;

▪️Сумська область — 49 випадків;

▪️Тернопільська область — 160 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 10 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 220 випадків;

▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України