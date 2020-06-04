Людям старше 60 років рекомендовано бути вдома, щоб не інфікуватися коронавірусом

Увесь комплекс обмежувальних заходів під час карантину спрямований на запобігання масового поширення коронавірусної хвороби в Україні та збереження здоров’я людей, зокрема старшого віку, які знаходяться у групі ризику. На цьому наголосив на брифінгу 6 квітня заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«В Україні у людей старше 60 років, на жаль, у більшості, є хронічні захворювання, які у разі коронавірусного захворювання часто призводять до несумісних з життям станів. Саме тому було прийнято рішення зобов’язати осіб старшого віку за межі свого житлового будинку/квартири не виходити, щоб унеможливити ризик інфікування», - сказав Віктор Ляшко.

Він наголосив, що все, що робиться на сьогодні в Україні, зокрема, впровадження обмежувальних заходів, - робиться задля людей. І задля того, щоб система охорони здоров’я не була паралізована у випадку збільшення захворювань на коронавірус та могла надавати медичну допомогу й людям з іншими хворобами. «Саме дотримання всіх карантинних заходів та соціальне дистанціювання – це запорука готовності нашої країни зустріти та без утруднень подолати епідемію. Ми можемо запобігти масовому надходженню хворих та розтягнути захворювання в часі і не допустити паралічу системи охорони здоров’я», - зазначив головний державний санітарний лікар.

За його словами, на сьогодні чимало закладів системи охорони здоров’я перепрофільовуються, щоб приймати хворих з COVID-19. Відповідно заклади охорони здоров’я, зокрема, першої хвилі прийому хворих, забезпечуються засобами індивідуального захисту. Також здійснюються заходи щодо розширення тестування на коронавірусну хворобу.

Віктор Ляшко озвучив алгоритм тестування щодо захворювання на COVID-19. При наявності симптомів, характерних для коронавірусу, необхідно зателефонувати до свого сімейного лікаря, який встановить діагноз та направить мобільну бригаду для забору зразків для діагностування. Ті, хто не підписав декларацію із сімейним лікарем, а у разі підозри з наявними симптомами щодо коронавірусу, повинні зателефонувати на номер швидкої медичної допомоги «103», диспетчер якої спрямує та викличе мобільну бригаду. Після встановленого діагностування лікар прийме рішення: чи хворий продовжує лікуватися вдома під медичним спостереженням лікуючого лікаря чи відправляється на госпіталізацію до стаціонару.

При цьому Віктор Ляшко наголосив, що самолікуванням займатися небезпечно, бо це може призвести до несумісних з життям випадків.

Він повідомив, що окрім мобільних бригад, в Україні у стані готовності аеромедичної евакуації знаходяться 8 повітряних суден (3- ДСНС, 5 – Нацгвардії), «які у складних випадках зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я».

За словами Віктора Ляшка, вчора фахівці МОЗ, НСЗУ, ДСНС відправилися у регіони, щоб «перевірити на місцях готовність визначених закладів охорони здоров’я першої хвилі щодо прийому на коронавірусну хворобу».

Він повідомив, що за минулу добу в Україні зареєстровано нових 68 лабораторно підтверджених випадки на коронавірусну хворобу. Всього розглянуто 373 підозри на коронавірус. Одужало за минулий день 3 особи. Померло 6 осіб.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України