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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (08.04.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 89 випадків;
  • Волинська область — 36 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 21 випадок;
  • Закарпатська область — 43 випадки;
  • Запорізька область — 45 випадків;
  • Івано-Франківська область — 198 випадків;
  • Кіровоградська область — 57 випадків;
  • м. Київ — 256 випадків;
  • Київська область — 120 випадків;
  • Львівська область — 36 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 17 випадків;
  • Рівненська область — 44 випадки;
  • Сумська область — 56 випадків;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 15 випадків;
  • Чернівецька область — 273 випадки;
  • Черкаська область — 80 випадків;
  • Чернігівська область — 7 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і підготовлений за два дні його роботи на посту очільника відомства.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу. 

 3 квітня, в регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який  застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

МОЗ України

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