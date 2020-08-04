Україна готова проводити 30 тис. тестувань на тиждень, згодом - до 80 тис на тиждень, - Віктор Ляшко

Сьогодні України готова проводити тестування у вірусологічних лабораторіях до 30 тис. на тиждень методом ПЛР-дослідження. Також Україна має можливості розширити тестування до 80 тис. тестів на тиждень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Наразі ми маємо ситуацію, коли тестуємо близько 1,5 тис. зразків на день. Ми дивимось завантаженість вірусологічних лабораторій, на сьогодні вони не завантажені на 100 відсотків. Від цього переглядаємо алгоритм доставки і дослідження зразків», - зазначив Віктор Ляшко.

За словами Головного державного санітарного лікаря, необхідно працювати за чіткими алгоритмами, а це означає, якщо є симптоми з підозрою на COVID-19 треба телефонувати до свого сімейного лікаря і консультуватись щодо прийняття рішення у подальшій тактиці ведення хворого. Зі свого боку сімейний лікар або виїжджає сам або направляє спеціальну мобільну бригаду, яка забере зразки для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Він також зазначив, що приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування.

Якщо немає сімейного лікаря, треба телефонувати на 103 і повідомити про ситуацію. При цьому екстрена медична допомога у разі необхідності направить мобільну групу для забору зразків, якщо стан хворого потребує цілодобового медичного нагляду - він має бути госпіталізований. Якщо хворий не буде мати ознак, необхідних для тестування та госпіталізації, він повинен отримати відповідні до його стану медичні консультації.

Також Віктор Ляшко нагадав, що у разі відмови у проведення тестування, або виникнення питання щодо проведення тестувань, можна зателефонувати на «гарячу лінію», що працює в МОЗ.

«Гаряча лінія» - 0-800-505-201 приймає скарги та пропозиції щодо удосконалення роботи на тій чи іншій території. Такі речі та взаємодія дозволяють проаналізувати області, у яких буде найбільша кількість звернень чи скарг про відмову у тестуванні. У таких випадках одразу будуть направлені сили і засоби національного рівня, аби розібратися у ситуації, чому виникають збої у проведенні тестування. Такі дії допоможуть з’ясувати реальну картину у тестуваннях захворюваності на COVID-19.

«На сьогодні ми можемо тестувати всі випадки підозр, а також фіксуємо і тестуємо кожний випадок пневмонії, який є в наших стаціонарах. Водночас лабораторії зобов’язані відбирати матеріали на дослідження у померлих від пневмонії, аби не пропустити випадки коронавірусної хвороби. Нагадую, номер «гарячої лінії» МОЗ - 0800 505 201.

Саме за цим номером можна зателефонувати і повідомити про відмову у заборі матеріалу для тестування, якщо були підстави для проведення тестування», - повідомив заступник Міністра та закликав не займатись самолікуванням і не затягувати хворобу, особливо коли є ускладнення дихання, аби не допустити розвиток хвороби за прикладом Італії або Іспанії.

Віктор Ляшко підкреслив, Урядом України вживаються заходи, які повинні запобігти виникненню сценарію, який був у деяких країнах. Ці заходи виписані у постанові Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

На завершення брифінгу він нагадав, що карантин це не канікули, а превентивні заходи подолання епідемії і коронавірусної хвороби на території нашої країни. Дотримуючись їх ми рятуємо життя українців, ми не навантажуємо систему охорони здоров’я і при такому розвитку ситуації через два тижні Україна зможе почати піднімати економіку. При іншому сценарії, коли не будемо дотримуватись карантинних заходів, є ризик, що епідемія не буде стримуватись, а буде розвиватись. А це означає, що пік захворюваності може піднятися в будь-який момент, що призведе до негативних наслідків і паралізує систему охорони здоров’я.

«Наше завдання – не допустити паралічу системи охорони здоров’я. Дотримуйтесь карантинних заходів, що прописані в урядовій постанові», - підкреслив Віктор Ляшко.

МОЗ України