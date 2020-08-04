Максим Степанов: Ми забезпечимо достатню кількість “Плаквенілу”, препарату для лікування пацієнтів із системними захворюваннями

Міністерство охорони здоров’я України працює над забезпеченням хворих на системний червоний вовчак препаратом “Плаквеніл”, основним засобом для лікування цієї хвороби. Про це заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

МОЗ вже домовилося про додаткові поставки цього медикаменту.

«Для нас важливе кожне життя. Люди, які хворіють на системний червоний вовчак, мають знати, що дефіциту „Плаквенілу” ми не допустимо і що вони будуть забезпечені ним безперебійно. Таких хворих у країні близько 14 тисяч. Ми розробили механізм, який дозволить уникнути нестачі цього препарату навіть на тлі його використання під час епідемії коронавірусу», — підкреслив Максим Степанов.

Як наголосив Міністр охорони здоров’я, відомство вже домовилося з компанією-виробником “Плаквенілу” про поставку додаткової партії препарату по всій країні. Компанія здійснюватиме безперебійні поставки препарату й надалі, протягом усього 2020 року.

«Ця партія буде доступною саме для хворих на червоний вовчак та інші системні захворювання. Препарат буде включено у програму “Доступні ліки”, і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках по всій країні», – сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, під час спалаху пандемії коронавірусу “Плаквеніл” почали використовувати також для лікування COVID-19, що призвело до ажіотажу навколо цього медикаменту в аптеках. Наголошуємо, самолікування є небезпечним для здоров’я, тому будь-яке лікування, особливо такими специфічними препаратами, повинно відбуватися виключно під наглядом та за призначенням лікарів.

МОЗ України