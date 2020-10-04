Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 30.03–05.04.2020

За минулий тиждень (30.03–05.04.2020) на ГРВІ захворіло 105 116 людей, із них 39,5% - діти. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.

Інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону. В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 3 із 17 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 2 — типу А(Н1)pdm09, 1 — типу B.

За тиждень отримано повідомлення про 1 летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 71); жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 5 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб.

Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Прогноз епідемічного сезону 2019/2020 (01.10.2019–17.05.2020)

Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей. Епідемічний поріг для нового сезону становитиме 476,7 на 100 000 населення. Очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня — на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88)

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтеся самолікування - звертайтеся до лікаря.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Стаття підготовлена за інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України.