Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (10.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 119 випадків;
- Волинська область — 41 випадок;
- Дніпропетровська область — 52 випадки;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 41 випадок;
- Закарпатська область — 56 випадків;
- Запорізька область — 54 випадки;
- Івано-Франківська область — 254 випадки;
- Кіровоградська область — 82 випадки;
- м. Київ — 348 випадків;
- Київська область — 140 випадків;
- Львівська область — 82 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 0 випадків;
- Одеська область — 46 випадків;
- Полтавська область — 20 випадків;
- Рівненська область — 85 випадків;
- Сумська область — 63 випадки;
- Тернопільська область — 196 випадків;
- Харківська область — 6 випадків;
- Херсонська область — 27 випадків;
- Хмельницька область — 16 випадків;
- Чернівецька область — 366 випадків;
- Черкаська область — 86 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
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МОЗ України