Максим Степанов: Ми оновили протокол лікування хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування хворих на COVID-19, визначивши більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів, а також можливість застосовувати лікарський засіб «Фавіпіравір». Ці зміни були внесені на основі нових даних японського, австрійського та інших світових регуляторів за результатами наради українських провідних лікарів та експертів.



Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Над оновленням протоколу лікування хворих на COVID-19 ми працюємо постійно. В цілодобовому режимі відслідковуємо найкращий практичний досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом, а також власний, і будемо за потреби вносити у протокол зміни задля ефективнішого результату лікування. Зокрема, сьогодні наші фахівці визначили більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів, а також можливість застосовувати препарат «Фавіпіравір», — зазначив Максим Степанов.

В оновленій версії документа також вказано детальнішу інформацію щодо дозувань препаратів, викладено вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів, а також оновлено протипоказання – відповідно до актуалізованої версії бельгійської настанови (рекомендації щодо лікування хворих на COVID-19).

Нагадаємо, минулого тижня з ініціативи Міністра охорони здоров’я України Уряд прийняв першу версію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», який встановлює чіткий алгоритм та перелік препаратів для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

МОЗ України