Уряд удосконалив механізм оплати на визначені послуги за програмою медичних гарантій

Уряд удосконалив механізм оплати за надані медичні послуги, пов’язані з проведенням хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарною допомогою без проведення хірургічних операцій за програмою медичних гарантій. Відповідні зміни внесені до постанов № 410 та № 65 на засіданні 8 квітня.

Це означає, що протягом другого кварталу лікарні за відповідними пакетами медпослуг отримуватимуть 100% глобального бюджету замість комбінованої оплати, як передбачалося раніше. Рішення спрямоване на доступність та якість медичних послуг для пацієнтів в умовах поширення коронавірусної хвороби.

Також в період з 1 квітня по 30 червня пропонується запровадити спрощену процедуру ведення медичних записів для закладів, які надають медпослуги за пакетами “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” та “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”.

Однак обов’язковими залишаються ведення медзаписів, що пов’язані із захворюваннями органів дихання, інфекційними захворюваннями, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України