10. 04. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Уряд удосконалив механізм оплати на визначені послуги за програмою медичних гарантій

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Уряд удосконалив механізм оплати за надані медичні послуги, пов’язані з проведенням хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарною допомогою без проведення хірургічних операцій за програмою медичних гарантій. Відповідні зміни внесені до постанов № 410 та № 65 на засіданні 8 квітня.

Це означає, що протягом другого кварталу лікарні за відповідними пакетами медпослуг отримуватимуть 100% глобального бюджету замість комбінованої оплати, як передбачалося раніше. Рішення спрямоване на доступність та якість медичних послуг для пацієнтів в умовах поширення коронавірусної хвороби.

Також в період з 1 квітня по 30 червня пропонується запровадити спрощену процедуру ведення медичних записів для закладів, які надають медпослуги за пакетами “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” та “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”.

Однак обов’язковими залишаються ведення медзаписів, що пов’язані із захворюваннями органів дихання, інфекційними захворюваннями, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2020 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      