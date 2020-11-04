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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 151 випадок;
  • Волинська область — 52 випадки;
  • Дніпропетровська область — 55 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 60 випадків;
  • Запорізька область — 64 випадки;
  • Івано-Франківська область — 274 випадки;
  • Кіровоградська область — 106 випадків;
  • м. Київ — 396 випадків;
  • Київська область — 149 випадків;
  • Львівська область — 96 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 0 випадків;
  • Одеська область — 51 випадок;
  • Полтавська область — 24 випадки;
  • Рівненська область — 103 випадки;
  • Сумська область — 69 випадків;
  • Тернопільська область — 208 випадків;
  • Харківська область — 8 випадків;
  • Херсонська область — 28 випадків;
  • Хмельницька область — 18 випадків;
  • Чернівецька область — 409 випадків;
  • Черкаська область — 93 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу. 

 В регіони України відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який  застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

МОЗ України

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