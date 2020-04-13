Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (13.03.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 194 випадки;
- Волинська область — 78 випадків;
- Дніпропетровська область — 60 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 92 випадки;
- Запорізька область — 85 випадків;
- Івано-Франківська область — 300 випадків;
- Кіровоградська область — 142 випадки;
- м. Київ — 495 випадків;
- Київська область — 216 випадків;
- Львівська область — 124 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 273 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 462 випадки;
- Черкаська область — 102 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 97 людей вже одужали, з них 2 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.
Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.
МОЗ України