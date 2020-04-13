13. 04. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (13.03.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 194 випадки;
  • Волинська область — 78 випадків;
  • Дніпропетровська область — 60 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 94 випадки;
  • Закарпатська область — 92 випадки;
  • Запорізька область — 85 випадків;
  • Івано-Франківська область — 300 випадків;
  • Кіровоградська область — 142 випадки;
  • м. Київ — 495 випадків;
  • Київська область — 216 випадків;
  • Львівська область — 124 випадки;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 273 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 462 випадки;
  • Черкаська область — 102 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 97 людей вже одужали, з них 2 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу. 

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2020 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      